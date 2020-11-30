В Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном

В столичном аэропорту Шереметьево произошел инцидент. В прессе сообщают, что там нашли подозрительную сумку.

По данным РИА Новости, у предмета зафиксирован повышенный радиационный фон. На данный момент какой-либо угрозы для людей нет, передает Москва 24. Обстоятельства случившегося выясняются.