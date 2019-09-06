Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. По предварительным данным, на Павелецкой площади должна была состоятся сделка на десять миллионов рублей.
Все пошло не по плану и встреча закончилась стрельбой. Пострадал один человек. Ему оказывают помощь медики. Остальных участников конфликта ищут. Они смогли унести всего лишь десять тысяч рублей, передает Telegram-канал "112".
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