Женщина вывихнула челюсть из-за хохота

Жительница китайского города Гуанчжоу вывихнула челюсть во время путешествия на поезде. Женщина слишком сильно смеялась.
Пострадавшая не могла не только разговаривать, но и закрыть рот. Помощь ей оказал врач, ехавший в том же составе. Возлюбленный китаянки рассказал, что ранее она вывихнула челюсть, когда ее рвало. Старая травма могла спровоцировать повторную, пишет телеканал "360".
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