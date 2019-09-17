В Москве женщина сбросила с моста 4-летнего ребенка

В столице женщина сбросила с моста четырехлетнего ребенка. Жуткое происшествие случилось на проспекте Защитников Москвы.
На место ЧП прибыли экстренные службы. По данным НСН, мальчик остался жив и был срочно госпитализирован. Подробности выясняются.
В столице женщина сбросила с моста четырехлетнего ребенка. Жуткое происшествие случилось на проспекте Защитников Москвы.
На место ЧП прибыли экстренные службы. По данным НСН, мальчик остался жив и был срочно госпитализирован. Подробности выясняются.
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