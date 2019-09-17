Возле колонии Кокорина и Мамаева машина отдавила пешеходу ногу

Возле ИК-4 в Белгородской области, где встречали освобожденных из заключения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, случилось ЧП. Одному из присутствовавших журналистов автомобиль отдавил ногу.
По данным телеканала "360", на сотрудника СМИ наехал черный Gelandewagen. На внедорожнике к колонии приехали родственники одного из спортсменов. Машина сдавала назад и наехала на журналиста. Мужчине пришлось вызывать скорую помощь.
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