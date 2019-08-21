В Новосибирске умер последний Герой Советского Союза

В Новосибирске сегодня скончался последний в регионе Герой Советского Союза и ветеран ВОВ Александр Анцупов . Ему было 95 лет, сообщает пресс-служба областного правительства.
Там отметили, что Александр Яковлевич несмотря на преклонный возраст до последних дней активно участвовал в жизни города, был деятелем ветеранского движения, проводил встречи со школьниками и молодежью, занимался краеведческой работой. О месте и дате похорон власти пообещали сообщить позднее.
Популярные темы форума
Свидетели Иеговы
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Батюшка пристает ко мне
Мужчина стрелец не хочет делать минет и рыбы в сексе.
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Пенис
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Представьте, что половые органы вам не принадлежат
Животные