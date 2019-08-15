Следовавший в Самару самолет экстренно приземлился в Шереметьево

В четверг, 15 августа, частный самолет, следовавший из Москвы в Самару, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Согласно предварительной версии, причиной стал отказ гидросистемы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На борту находились четыре пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты, передает "Москва 24".
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