Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии

Появились новые подробности смертельного ДТП с автобусом в Башкирии. По данным Life, он следовал из села Миндигулово Бурзянского района в Набережные Челны. Автобус вез туристов по заказу фирмы. Группа планировала провести сплав по реке Белая.
Авария произошла накануне на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Из 39 человек, находившихся в автобусе, шестеро погибли, 15 были госпитализированы. По предварительным данным, транспортное средство перевернулось из-за ухудшения видимости – шел сильный ливень, напоминает телеканал "360".
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