Известный комик умер во время выступления

На сцене одного из баров города Бистер в Великобритании во время выступления скончался известный юморист Ян Когнито, выступавший в жанре стендап-комедии, передает "Вечерняя Москва". Сообщается, что он читал авторский материал, присел, после чего лишился сознания. Причем зрители подумали, что это часть шоу, ведь незадолго до этого юморист шутил на тему того, что его может хватить удар. В итоге врачей вызвал ведущий шоу, тогда как зрители просидели на своих местах еще пять минут, не понимая, что происходит. Прибывшие медики констатировали смерть артиста.
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