Мать и брата Юрия Дудя жестоко избили в Москве

Мать и брата известного блогера и журналиста Юрия Дудя жестоко избили в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Анна Степановна и Игорь подверглись нападению на западе столицы.
Полиция ведет розыск преступников, обстоятельства случившегося выясняются. Не исключено, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дудя, у которого немало критиков и недоброжелателей.
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