На юге Москвы один водитель пырнул другого ножом

Утром 27 февраля в экстренные службы поступило сообщение о конфликте между двумя водителями возле дома №44 на Большой Тульской улице на юге Москвы, сообщает "Вечерняя Москва". Один из них был ранен ножом и попал в больницу, злоумышленник скрылся.
Ведется поиск нападавшего. По предварительным данным, это таксист.
Звезда попала в неприятную ситуацию
Пара давно собиралась завести детей
В квартире дочери бывшего полковника ГРУ кто-то живет
Она назвала украинцев обманщиками
Популярные темы форума
Не мужик, а мямля
Можно ли резко бросать курить?
Влюбилась в альфонса
Приятельница умирает от онкологии.
Захарова похоронили как бомжа
Вы бы пошли в "Дом-2" за миллион долларов?
Подруга спит с двумя
Верите ли вы народную медицину?
Мы не спим уже 4 месяца
Путин и Зверев уронили себя принятием законов
Посоветуйте что-нибудь почитать
Не противно спать с женатым?
"Красота требует денег" Согласны?
Глупая-красивая, умная-страшная?
Народ травит дочь Пескова
Резко перестали общаться
Подруга меня во всем копирует
Терпеть не может моих подруг
Вы все еще любите мужа?
С кем бы из знаменитостей вы бы...
Говорит если брошу его, он себя убьет
Импотент в 40 лет..
Вы осуждаете Лопыреву или нет?
Не есть после шести эффективно?
Тельцы очень странный знак зодиака
Подруга подарила мужу стриптизершу
Бесит ее парень!!
Боня заткнула дочку в эфире
Пропадает интерес после секса
Встречаются ли настоящие друзья после универа?