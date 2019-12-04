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Происшествия

На юго-востоке Москвы нашли труп женщины

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На территории столичного района Печатники был найден труп. Тело неизвестной женщины извлекли из Москвы-реки.

Человеческие останки были переданы бригаде скорой помощи, передает агентство "Москва". В настоящее время специалисты устанавливают личность женщины и причину смерти.

Автор: 4 декабря 2019, 21:47

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