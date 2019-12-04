На юго-востоке Москвы нашли труп женщины

На территории столичного района Печатники был найден труп. Тело неизвестной женщины извлекли из Москвы-реки.
Человеческие останки были переданы бригаде скорой помощи, передает агентство "Москва". В настоящее время специалисты устанавливают личность женщины и причину смерти.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?