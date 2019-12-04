Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне

Владелец группы компаний "Магнат" Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне на 50-м году жизни. Российский бизнесмен находился в коме около недели после того, как его сбила машина.
По неподтвержденной информации, предприниматель умер 30 ноября, не приходя в сознание. Родные и друзья бизнесмена пока скрывают подробности трагедии, сообщает РИА ФАН.
Напомним, Обретецкий прославился на весь мир после чемпионата Европы по футболу в 2008 году. Во время одного из матчей предприниматель развернул на трибуне большой флаг России с надписью "Волгоград", передает "Царьград".
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