Две женщины устроили драку в московском метро

Две пассажирки подрались на станции "Спортивная" столичного метро. Инцидент произошел утром 4 декабря.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Личности участниц потасовки устанавливаются, сообщает "Вечерняя Москва".
Две пассажирки подрались на станции "Спортивная" столичного метро. Инцидент произошел утром 4 декабря.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Личности участниц потасовки устанавливаются, сообщает "Вечерняя Москва".
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