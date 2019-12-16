Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе. Инцидент произошел на рейсе из Гоа в Москву.
По данным телеграм-канала "112", 49-летняя россиянка опрокинула кофе на пассажира. В ответ на это мужчина ударил женщину в нос, да так, что сломал его. В аэропорту Внуково пострадавшей вызвали скорую и госпитализировали. Злоумышленником занимаются полицейские. Проводится доследственная проверка.
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