Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе. Инцидент произошел на рейсе из Гоа в Москву.

По данным телеграм-канала "112", 49-летняя россиянка опрокинула кофе на пассажира. В ответ на это мужчина ударил женщину в нос, да так, что сломал его. В аэропорту Внуково пострадавшей вызвали скорую и госпитализировали. Злоумышленником занимаются полицейские. Проводится доследственная проверка.