В Подмосковье неизвестные сожгли дом пенсионера и убили его собак

В деревне Барское в Московской области неизвестные сожгли дом пенсионера. Кроме того, злоумышленники убили двух его собак за то, что те якобы похитили и съели соседских кур и гусей, передает Life.ru.
Одну из оставшихся в живых собак забрала к себе популярная телеведущая Ольга Орлова. Звезда рассказала журналистам, что скоро животное осмотрят специалисты, сообщает "Царьград".
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