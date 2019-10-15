Учительница коррекционной школы в Москве избивала детей

Педагог московской коррекционной школы №2124 избивала учеников. Женщину уже отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения.
На учителя, жестоко обращавшегося с детьми, пожаловались родители. Они обратили внимание на синяки на телах школьников, передает Telegram-канал. В настоящее время этим делом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.
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