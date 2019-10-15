В Крыму студент подрался с тремя преподавателями

В Керченском государственном морском технологическом университете студент подрался с тремя преподавателями. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, сообщает РИА Новости.
О потасовке учащийся заведения рассказал в социальных сетях. Молодой человек опубликовал фотографии разорванной одежды и синяков. По его словам, конфликт разгорелся после того, как он попытался снять на мобильный телефон грубое поведение преподавателей, передает "Вечерняя Москва".
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