В Подмосковье экстренно эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

Во вторник, 15 октября, в подмосковном Королеве срочно эвакуировали школу из-за сообщения о заложенной бомбе. Из здания вывели 532 ребенка и 32 взрослых.
Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили взрывного устройства. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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