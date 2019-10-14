Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной возвращения стал отказ правого двигателя во время взлета, сообщает ТАСС.
На борту находились 120 человек, включая десять членов экипажа. Аварийная посадка прошла успешно, передает газета "Петербургский дневник". О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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