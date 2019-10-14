В Москве поезд сбил двух человек

В столице на Белорусском направлении МЖД произошел сбой. Поезд сбил двух человек у платформы Беговая.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, пишет "Москва 24". В МЧС России подтвердили появившиеся в СМИ данные.
В столице на Белорусском направлении МЖД произошел сбой. Поезд сбил двух человек у платформы Беговая.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, пишет "Москва 24". В МЧС России подтвердили появившиеся в СМИ данные.
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