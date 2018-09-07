Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро

В Сети сообщили, что днем 7 сентября в московском метро вспыхнул пожар. Предполагалось, что возгорание произошло в вагоне поезда между станциями "Дмитровская" и "Тимирязевская".

Пассажиры вызвали спасателей, передает Telegram-канал Hue. "Мы горим, люди выходят, но не все", – сообщил один из них в беседе с сотрудником МЧС.

Руководство подземки прокомментировало ситуацию. "Информация о возгорании в вагоне на станции "Тимирязевская" не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает", – отметили в пресс-службе метрополитена.