Скончался актер Курского драматического театра

Умер артист Курского драматического театра имени Пушкина Николай Шадрин. Актер ушел из жизни в возрасте 72 лет во время гастролей, пишет сайт "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что на счету Шадрина несколько сотен ролей, передает Пятый канал. Помимо актерской деятельности, его знали как писателя. Он опубликовал 13 книг, среди которых – романы "Миг удачи", "Минута молчания" и "Сестра милосердия".