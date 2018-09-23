Поезд ездил с телом подростка на крыше

На станции "Одесса-Порт" в Одессе на Украине на крыше одного из грузовых вагонов состава было обнаружено тело подростка 15-17 лет, передает Life.ru. Опознать погибшего пока не удалось. Юноша погиб от удара током мощностью в 27,5 тысячи вольт. Сама трагедия произошла еще на станции "Одесса-Застава II", однако обнаружить тело удалось лишь на конечной станции.