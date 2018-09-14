"Пилинг рыбками" оставил клиента без пальцев на ногах

Модная экзотическая процедура "рыбьего педикюра" дорого обошлась туристке из Австралии. После посещения "косметологов" на курорте в Таиланде женщина лишилась всех пальцев на правой ноге.

Правой ноге австралийки не везло: еще в 2006 году она наступила на стекло и из-за занесенной инфекции потеряла палец. Однако четыре года спустя, отдыхая в Таиланде, Виктория все же решилась на экзотическую спа-процедуру под названием "рыбий педикюр" – когда ноги опускают в аквариум с мелкими рыбами, обгладывающими омертвевшую кожу.

Педикюр оказался радикальным. По возвращении в родной Перт девушка почувствовала недомогание. После обследования ей поставили диагноз "остеомиелит". Причиной заражения стала грязная вода в аквариуме.

В 2012 году девушке ампутировали большой палец правой ноги. Тем не менее симптомы возвращались. За последующие пять лет Виктория потеряла один за другим все пальцы на ноге.

И это не единичный случай. Не так давно похожую историю рассказала жительница Нью-Йорка. У нее после "рыбьего педикюра" ногтевые пластины перестали расти и начали отслаиваться от кожи.

Виктория решила предупредить всех об опасности подобных экзотических процедур. Девушка после последней ампутации завела Instagram, в котором публикует фото изуродованной ноги, передает Mediadrumworld.

Ранее Dni.Ru писали, как обычный поход в обувной магазин едва не окончился трагически для четырехлетней девочки. Она получила заражение крови и едва не лишилась ноги. Жительница города Эберфан в Уэльсе не придала значения, когда ее дочь Сиенна на прогулке занозила ногу. Позже мать повела девочку в обувной магазин за новыми ботинками, где они примерили несколько пар.

На следующий день на ноге девочки образовался огромный нарыв. Спасти ногу ребенка удалось лишь с помощью сильнодействующих антибиотиков.