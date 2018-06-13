Нанесенный ущерб картине Репина вырос до 30 миллионов рублей

Эксперты
оценили в 30 миллионов рублей ущерб, который Игорь Подпорин нанес картине Ильи
Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Как отмечает НСН, ранее урон полотну оценивался в полмиллиона рублей.
По словам представителя прокуратуры, картина получила множественные повреждения. Ее стоимость составляет около 730 миллионов рублей.
Звезда призналась, что подумывает о возвращении на родину
Примадонна попала в неловкую ситуацию
Коллеги высмеяли звезду
Красавица завелась от мысли, что в момент коитуса на нее смотрят посторонние