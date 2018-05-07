Самолет снесло ветром при посадке
Полет для пассажиров стал настоящим шоком, они уже прощались с жизнью. Сильный боковой ветер испытывал на прочность легкий самолет. Воздушное судно несколько раз сносило в сторону от посадочной полосы.
Посадка стала серьезным испытанием для пилотов. Но все же она прошла в штатном режиме – благодаря мастерству летчиков, передает Пятый канал.
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