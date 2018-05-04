Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров

В штате Орисса на востоке Индии медведь-губач растерзал таксиста, который хотел сделать с ним селфи. За происходящим наблюдали пассажиры, однако вступиться за мужчину они не решились.

Индийский таксист Прабху Бхатара вез гостей со свадьбы, когда заметил у обочины дороги раненного медведя-губача. Мужчина захотел сделать с ним совместное фото. Однако животное внезапно набросилось на водителя, бросило его на землю и растерзало. Пассажиры наблюдали за происходящим, однако не решились прийти несчастному на помощь. Они вызвали егерскую службу. К тому моменту, как специалисты прибыли, мужчина был мертв. Происходящее сняли на видео и показали по местному телевидению.