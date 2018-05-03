Скандал с Киркоровым Из России прогнали журналиста-русофоба Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

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Происшествия

Большие трещины: Очевидцы об обрушившемся в Москве доме

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Жители 27-этажного дома на Зеленодольской улице в Москве, с фасада которого обрушилась кирпичная кладка, рассказали о проблемах в конструкции здания. "Трещины были большие наверху – по 20 сантиметров в стене, потому что стена была плохо заармирована и плохо утеплена", – цитирует телеканал "360" жильца Александра Самсонова.

Мужчина отметил, что проблема заключается в разном линейном коэффициенте у кирпичной и бетонной стен. "Они гуляют друг относительно друга, поэтому получается вот такое", – уверен он. По словам жильца, около десяти лет назад здание обследовали специалисты и пришли к выводу об аварийном состоянии стены.

3 мая 2018, 14:17

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