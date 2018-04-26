Чиновница попалась на мелкой краже в супермаркете

Глава правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес ушла в отставку после громкого скандала. Политика обвинили в краже двух баночек антивозрастного крема из магазина.

Инцидент произошел в 2011 году. Чиновница похитила косметические средства из супермаркета, расположенного рядом с местом работы. Их общая стоимость не превышает 40 евро. Видео появилось только сейчас, пишет газета Vanguardia.

Администрация супермаркета не стала обращаться в полицию: после того как Кристину Сифуэнтес поймали с поличным, она заплатила за товар. По словам 53-летнего политика, публикация ролика – доказательство того, что на нее собирали компромат.