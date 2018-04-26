Пожарный поймал выброшенного из горящей квартиры ребенка

Очевидцы сняли на видео, как в городе Норд-Сент-Пол в Миннесоте горит многоквартирный дом. На записи видно, как из окна квартиры на втором этаже показывается мужчина с ребенком на руках. Он бросает малыша вниз, где его ловит пожарный.
Сообщается, что из огня удалось спасти двух кошек и вывести всех жильцов. Обошлось без жертв. Видео чудесного спасения ребенка опубликовал Пятый канал.
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