В Омане нашли мертвым популярного шведского диджея

Популярный во всем мире шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, был найден мертвым в столице Омана – городе Маскат. "Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", – цитирует Life.ru менеджера музыканта. Диджею было 28 лет. Причины его смерти не сообщаются.