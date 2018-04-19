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Происшествия

Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам

Кадр из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена"
В мексиканском городе Оахака произошел "Суд Линча". Причиной этому послужило изнасилование одной из городских жительниц. 
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Правоохранители довольно быстро поймали подозреваемого по указанным приметам. Однако, вместо законного наказания, 20‐летний насильник предстал перед народным гневом, передает телеканал "360". Предполагаемый преступник находился под стражей, до того момента пока знакомые и родные пострадавшей не собрали полсотни человек. После этого разгневанные горожане направились к полицейскому участку.

Опасаясь массовых беспорядков, полицейские отдали молодого человека разъяренной толпе. Люди моментально накинулась на парня и жестоко его избили. Однако гнев возмущения на этом не закончился. Пойманного мужчину заперли в клетке с живыми крокодилами. Вскоре полицейские все-таки вмешались в ситуацию и отогнали палачей. Предполагаемый злоумышленник был отправлен с серьезными травмами в больницу.

Автор: Михаил Вштанов19 апреля 2018, 09:52

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