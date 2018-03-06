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Происшествия

Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии

прочитано 2284 раза

В Сети появился предварительный список погибших в результате падения российского Ан-26 недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Жертвами авиакатастрофы стали 39 человек.


  1. майор Смирнов С.Г. – предположительно, пилот воздушного судна
  2. старший лейтенант Сафронов Д. В.
  3. старший лейтенант Панов М. А.
  4. старший лейтенант Алтунин К. Н.
  5. сержант Осипкин А. В.
  6. старший сержант Епифанов
  7. генерал-майор Еремеев В. Г.
  8. капитан 1 ранга Сачук А. М.
  9. капитан 1 ранга Моисеев М. А.
  10. полковник Федун С. В.
  11. майор Морозов А. Л.
  12. старший сержант Лушков С. В.
  13. прапорщик Григорьев М.А.
  14. капитан Горбань К.А.
  15. капитан Гайдарханов Э.С.
  16. младший сержант Белов А.И.
  17. старший сержант Богатырев З.М.
  18. майор Маунев М.И.
  19. капитан Пыленок А.А.
  20. капитанШейнцивт С.В.
  21. майор Чагин Е.В.
  22. старший прапорщик Грабовский С.В.
  23. капитан Труфанов А.В.
  24. майор Кукушкин Д.И.
  25. старший лейтенант Шевченко А.А.
  26. ефрейтор. Коломойцев И.К.
  27. майор Микрюков В.В.
  28. капитан медицинской службы Распутин Н.Б.
  29. сержант Сереженков Е.А.
  30. младший сержант Чапдаров Б.Р.
  31. старший лейтенант Левчук Г.С. 


По данным Telegram-канала Mash

6 марта 2018, 21:50

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