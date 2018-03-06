Усталость и оперение: что погубило Ан-26 в Сирии

Бывший военный летчик Виталий Соколовский, который до перехода в гражданскую авиацию летал на самолетах Ан-26, озвучил версию авиакатастрофы российского лайнера в Сирии. По словам эксперта, у этого воздушного судна всего два слабых места.

Трагедия с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим 6 марта стала самой крупной с этим видом летательных аппаратов за последние 16 лет. В ней погибли 39 человека, из которых шестеро – члены экипажа.

В настоящее время уже известно, что причиной послужила техническая неисправность борта. Однако о том, что именно произошло, неизвестно. Свою версию произошедшего высказал Виталий Соколовский.

"Я летал на этих самолетах одно время, могу сказать точно – найти слабое место у них не так просто. В управлении машина очень удобная, идет мягко. Конечно, возраст может повлиять на работу... Поэтому и их ресурс постоянно продлевают", – цитирует эксперта "Московский комсомолец". "Если говорить о технических неисправностях, то тут у меня два варианта. Первый – наименее возможный – это "усталость" металла фюзеляжа. Начинка самолета постоянно меняется, а вот корпус остается один и тот же на протяжении всей "жизни" летательного аппарата", – заявил бывший летчик.

Второй же причиной, на его взгляд более правдоподобной, Соколовский назвал "проблемы с горизонтальным оперением". Эксперт объяснил, что имеет в виду. "Когда Ан-26 заходят на посадку или взлетают, они как бы "клюют" носом вниз. Поэтому, чтобы выровнять эту ситуацию, нужна грамотная поддержка двигателей с обеих сторон. А у этого типа самолетов слабый подхват, то есть горизонтальное оперение неправильно откликается. Возможно, и в этом случае произошло тоже самое, поэтому самолет ушел вниз", – рассказал специалист.

Как писали Dni.Ru, на месте крушения был обнаружен черный ящик. Специалисты занимаются расшифровкой данных. Машина с военными на борту рухнула в цитрусовых плантациях. Фактически пилот самолета майор Смирнов спас сотни, если не тысячи жизней: если бы воздушное судно упало в населенном пункте, жертв могло бы быть в десятки раз больше.

Один из очевидцев в подробностях описал момент трагедии. "Самолет при заходе на посадку резко увело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земле дальше, пожар вспыхнул мгновенно", – рассказал он Telegram-каналу WarGonzo.