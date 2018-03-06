Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось

В Министерстве обороны России опубликовали уточненные данные о крушении самолета Ан-26 недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Оказалось, на борту лайнера находились 39 человек.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Они были военнослужащими России, передает Telegram-канал Lifeshot.