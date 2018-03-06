На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик

Недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии на месте крушения российского самолета Ан-26 был найден бортовой самописец. Специалисты изучают данные черного ящика, передает РЕН ТВ.

Напомним, что в результате происшествия погибли 32 человека. По предварительным данным, причиной катастрофы стали технические неполадки.