В американской школе произошла стрельба

В штате Мэриленд (США) произошла стрельба в школе. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.
О нападении в Twitter сообщила школьница. Учебное заведение было закрыто, территория оцеплена сотрудниками экстренных служб, на месте происшествия работают полицейские, передает "Газета.ru".
Предположительно, злоумышленник ликвидирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.— Mollie Davis (@davism0llie) 20 марта 2018 г.
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