В американской школе произошла стрельба

В штате Мэриленд (США) произошла стрельба в школе. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

О нападении в Twitter сообщила школьница. Учебное заведение было закрыто, территория оцеплена сотрудниками экстренных служб, на месте происшествия работают полицейские, передает "Газета.ru".

Предположительно, злоумышленник ликвидирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.