Посетители избили официантку за медленный сервис

Дикий случай произошел в китайском городе Хэнъян в провинции Хунань. Гости поколотили сотрудницу ресторана за неторопливое обслуживание.



Женщина попросила посетителей сохранять терпение, пока их заказы готовят. Раздосадованный клиент ударил официантку по лицу. Затем дама, которая пришла вместе с ним, схватила ее за волосы и ударила по голове.

Вслед за этим другие посетители начали кидать в сотрудницу ресторана посуду и столовые приборы. К счастью, она не получила серьезных травм. Правоохранительные органы уже разыскали одного из хулиганов – его ожидает судебное разбирательство, сообщает издание Daily Mail.



