Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку

Пьяный омич очень сильно хотел попасть домой, поэтому угнал маршрутку. Вор не смог уехать далеко – на пути ему встретился столб.



В полицию Нижневартовска обратился представитель одного из транспортных предприятий города и сообщил о похищении микроавтобуса, припаркованного на одной из улиц. Водитель отлучился на 15 минут, забыв ключ в замке зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил, пишет газета "Известия".

Как выяснили правоохранительные органы, 38-летний житель Омска, изрядно выпив в увеселительном заведении, решил отправиться домой. Увидев пустую маршрутку, он сел в салон. Устав от ожидания, мужчина перебрался на место водителя и поехал по встречной полосе.

Горе-похититель попал в аварию – врезался в фонарный столб, передает "360". Свидетели происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Недавно похожий случай произошел в Мурманской области. Мужчина похитил бронетранспортер МТ-ЛБ из школы ДОСААФ и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина.

В городе Апатиты местный житель угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН и наехал на припаркованную легковушку. А в Тульской области задержали пьяного молодого человека, угнавшего асфальтоукладчик. Как пояснил следствию угонщик, он просто хотел прокатиться.