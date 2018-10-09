Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Участница британской версии музыкального телешоу The X Factor Скарлетт Ли призналась, что регулярно получает угрозы от интернет-недоброжелателей. Причиной такой ненависти стал лишний вес девушки. Об этом певица рассказала британскому таблоиду The Sun.
"Мне угрожают смертью и говорят, что моя мама вообще не должна была давать мне жизнь", – говорит 20-летняя исполнительница. В то же время она вспоминает популярных артисток, которые имеют пышные формы: "Мэрайя Кэри и Бейонсе тоже не были худыми, и посмотрите, какие они успешные".
Творческий путь Скарлетт Ли был трудным с самого начала. Она не раз получала негативные комментарии во время работы. Певица отметила, что отвлечься от неприятных мыслей и сосредоточиться на успешном выступлении ей помогает ее наставник Саймон Коуэлл. "У него золотое сердце", – говорит девушка.
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