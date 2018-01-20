Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы

У кофейни в центре столицы произошла стрельба. По предварительным данным, недовольный таксист пять раз выстрелил в пьяного пассажира. Пострадавшего срочно госпитализировали.
Как сообщает РЕН ТВ, одному из пассажиров стало плохо в машине, недовольный водитель прервал поездку и потребовал всю компанию удалиться, а также оплатить мойку автомобиля. Однако пассажиры возмутились, после этого разгорелся конфликт.
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