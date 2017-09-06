Отсидевший за тройное убийство известный певец скончался от рака

В США скончался джазовый певец Рик Стивенс. Экс-вокалисту Tower of Power было 77 лет. Музыкант долгие годы страдал от онкологического заболевания, пишет New York Post.

Стивенс пришел в джаз-группу Tower of Power в 1969 году. При нем коллектив выпустил два первых альбома. В 1976 году певец был приговорен к пожизненному заключению за тройное убийство во время сделки по продаже наркотиков. Позднее приговор был пересмотрен, и в 2012 году джазмена выпустили на свободу.