Москвич с ножом напал на фельдшера скорой

На юге столицы 54-летний мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел в районе Москворечье-Сабурово. Как рассказал медик, бригада прибыла на вызов к пациентке, живущей в одном из домов на Каширском шоссе. Когда женщину решили госпитализировать, ее сожитель стал угрожать фельдшеру, размахивая ножом.

Дебошир задержан, передает агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением вреда здоровью".