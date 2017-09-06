В Москве за лето утонули 56 человек

К концу летнего сезона в Москве насчитали 168 несчастных случаев на воде, передает "Интерфакс". Спасти удалось 132 человека, в том числе 18 детей. "К сожалению, 56 человек утонули", – сообщил замруководителя территориального органа столичного главка МЧС Владимир Волков.

В 100% случаев люди погибли в местах, где купание находится под запретом. Причиной 60% происшествий стало употребление алкоголя.