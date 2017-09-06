Очевидцы сообщили о взрыве в метро Парижа

В Сети появились сообщения от очевидцев о взрыве на линии 1 метрополитена Парижа. Другие пассажиры сообщили, что из парижской подземки производится эвакуация, однако не объяснили почему. По предварительным данным, детонация произошла между станциями "Порт-де-Венсен" и "Нация".

Explosion dans le métro ligne 1 ... — Frank Denis (@jedisct1) 6 сентября 2017 г.