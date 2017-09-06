Очевидцы сообщили о взрыве в метро Парижа

В Сети появились сообщения от очевидцев о взрыве на линии 1 метрополитена Парижа. Другие пассажиры сообщили, что из парижской подземки производится эвакуация, однако не объяснили почему. По предварительным данным, детонация произошла между станциями "Порт-де-Венсен" и "Нация".
Explosion dans le métro ligne 1 ...— Frank Denis (@jedisct1) 6 сентября 2017 г.
Détonation sans dégâts entre porte de vincennes et nation dans le #métro M1— Seby Rollins (@SebyRollins) 6 сентября 2017 г.
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