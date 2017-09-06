Из Химкинского водохранилища выловили труп

Прибывшие после звонков очевидцев полицейские извлекли тело неизвестного мужчины из Химкинского водохранилища на северо-западе столицы, передает агентство городских новостей "Москва". По предварительным данным, смерть наступила три дня назад.
Труп отправлен в морг. По факту произошедшего ведется проверка.
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