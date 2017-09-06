Известного музыканта нашли мертвым в студии

Бас-гитарист группы Can Хольгер Шукай был обнаружен мертвым в своей студии, передает Kolner Stadt-Anzeiger. Музыканту было 79 лет. Обстоятельства его смерти выясняет полиция. Хольгер Шукай был причастен не только к революции рок-музыки в Германии, которую совершил коллектив Can, но и успешно выступил с собственным сольным проектом.
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