На юго-востоке Москвы потушили крупный пожар

В строительных бытовках в районе дома №5 на шоссе Энтузиастов на юго-востоке столицы произошло возгорание, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя экстренных служб. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, часть кровли обрушилась.

Сотрудники МЧС справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.