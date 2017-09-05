В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка

На шоссе в центре столицы неизвестный мужчина раздел ребенка и стал снимать на камеру. Инцидент произошел между станциями метро "Белорусская" и "Динамо", пишет kp.ru.

"На самой Ленинградке на аварийке притормозила машина Mercedes. Из нее мужчина средних лет, седой, выволок маленькую девочку. На вид ей примерно года три-четыре. Девочка сопротивлялась и плакала", – рассказала свидетельница происшествия.

Об инциденте очевидцы заявили в полицию. По данному факту ведется доследственная проверка. "Следователям дано поручение установить владельца авто", – прокомментировала ситуацию представитель СК Москвы Юлия Иванова.